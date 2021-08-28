В Вязьме жители остались без холодного водоснабжения из-за аварии

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Подача холодной воды прекращена из-за аварийной ситуации на сетях водоснабжения в Вязьме.

Как сообщает ТАСС, в зону отключения попали более 54 тыс. человек и 31 социально значимый объект.

«Под отключение холодного водоснабжения попали все улицы г. Вязьмы (54 754 жителя, в т. ч. 12 378 детей), за исключением улиц Юбилейная, Московская, Гоголя, Пушкина, Докучаева, с. Вязьма-Брянская, а также 31 социально значимый объект, в их числе школы, детсады, больница, дом престарелых, противотуберкулёзный диспансер и так далее», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в социальных учреждениях есть запас воды.

Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить к утру 29 августа.

В июле сообщалось, что в Томской области более 600 тыс. человек остались без холодной воды из-за аварии.

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