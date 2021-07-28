В Томской области более 600 тысяч человек остались без холодной воды из-за аварии

Более 600 тыс. человек остались без холодной воды в Томске и его пригороде из-за аварии на водоводе «Томскводоканала».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

«Временное отсутствие холодной воды на отдельных улицах во всех районах Томска до 00:00 (20:00 мск) 29 июля», — говорится в заявлении.

Как пишет агентство, под отключение попали дома и районы, где проживают суммарно более 600 тыс. человек.

По данным «Томскводоканала», проблемы с водой наблюдаются не только в домах, но и в больницах, общежитиях вузов, административных здания, бизнес-центрах и т.д.

Ранее сообщалось, что около 100 тыс. жителей Орла остались без воды из-за аварии на трубопроводе.