В Томской области более 600 тысяч человек остались без холодной воды из-за аварии

Короткая ссылка
Более 600 тыс. человек остались без холодной воды в Томске и его пригороде из-за аварии на водоводе «Томскводоканала».
В Томской области более 600 тысяч человек остались без холодной воды из-за аварии
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

«Временное отсутствие холодной воды на отдельных улицах во всех районах Томска до 00:00 (20:00 мск) 29 июля», — говорится в заявлении.

Как пишет агентство, под отключение попали дома и районы, где проживают суммарно более 600 тыс. человек.

По данным «Томскводоканала», проблемы с водой наблюдаются не только в домах, но и в больницах, общежитиях вузов, административных здания, бизнес-центрах и т.д.

Ранее сообщалось, что около 100 тыс. жителей Орла остались без воды из-за аварии на трубопроводе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить