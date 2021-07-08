Около 100 тысяч жителей Орла остались без воды из-за аварии на трубопроводе

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что около 100 тыс. жителей Орла остались без холодного водоснабжения из-за прорыва магистрального трубопровода.
Около 100 тысяч жителей Орла остались без воды из-за аварии на трубопроводе
  • Pixabay

Как сообщает ТАСС, о соответствующем ЧП глава региона сообщил в сториз на своей странице в Instagram.

«Произошёл порыв магистрального трубопровода холодного водоснабжения на глубине залегания до 3 м. В результате аварии произошло отключение холодного водоснабжения Заводского района и части Советского района. В зону отключения попали 998 домов различной этажности с населением порядка 100 тыс. человек, из них 17 тыс. детей», — сообщил он.

Вместе с этим Клычков добавил, что без воды остались и 58 социальных объектов.

По словам губернатора, аварийные бригады уже прибыли на место ЧП. 

Ранее Ростехнадзор назвал причины аварии на трубопроводе на Оби в ХМАО.

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