Около 100 тысяч жителей Орла остались без воды из-за аварии на трубопроводе
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Как сообщает ТАСС, о соответствующем ЧП глава региона сообщил в сториз на своей странице в Instagram.
«Произошёл порыв магистрального трубопровода холодного водоснабжения на глубине залегания до 3 м. В результате аварии произошло отключение холодного водоснабжения Заводского района и части Советского района. В зону отключения попали 998 домов различной этажности с населением порядка 100 тыс. человек, из них 17 тыс. детей», — сообщил он.
Вместе с этим Клычков добавил, что без воды остались и 58 социальных объектов.
По словам губернатора, аварийные бригады уже прибыли на место ЧП.
Ранее Ростехнадзор назвал причины аварии на трубопроводе на Оби в ХМАО.