В Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

Общее число госпитализированных с COVID-19 в Санкт-Петербурге составило 6975 человек.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на городской оперативный штаб.

Для лечения пациентов с коронавирусом в городе развёрнуто 8326 коек. Свободным остаётся 1351 место.

Городская многопрофильная больница №2 в Учебном переулке в ночь на 16 октября начнёт принимать заболевших COVID-19. В учреждении развернули 1011 мест, рассказали в городском комитете по здравоохранению.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.