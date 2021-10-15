В Кабардино-Балкарии открыли ещё один госпиталь для пациентов с COVID-19

В Кабардино-Балкарии открыли ещё один госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Больница заработала в Нальчике на базе центра СПИД. Госпиталь стал пятым в республике, он может принять 173 пациента.

«Он оборудован всем необходимым для оказания качественной помощи всем поступившим. На базе нового госпиталя проходить лечение будут как жители Кабардино-Балкарии с лёгкой и средней степенью заболевания, так и тяжелобольные в реанимационном отделении», — заявили в ведомстве.

В настоящее время коечный фонд в регионе составляет 1350 мест.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.