В Кабардино-Балкарии открыли ещё один госпиталь для пациентов с COVID-19

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В Кабардино-Балкарии открыли ещё один госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Кабардино-Балкарии открыли ещё один госпиталь для пациентов с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Больница заработала в Нальчике на базе центра СПИД. Госпиталь стал пятым в республике, он может принять 173 пациента.

«Он оборудован всем необходимым для оказания качественной помощи всем поступившим. На базе нового госпиталя проходить лечение будут как жители Кабардино-Балкарии с лёгкой и средней степенью заболевания, так и тяжелобольные в реанимационном отделении», — заявили в ведомстве.

В настоящее время коечный фонд в регионе составляет 1350 мест.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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