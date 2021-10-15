Эксперты выявили случаи мошенничества под видом Всероссийской переписи населения

Специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали ряд жалоб на телефонные звонки от мошенников, которые выманивают личные данные под видом Всероссийской переписи населения.

«Мы фиксировали отдельные анонимизированные отзывы среди пользователей Kaspersky Who Calls на звонки от вероятных мошенников, которые якобы проводили сверку перед переписью населения. В результате под предлогом такой сверки у них пытались выманить личные данные», — цитирует ТАСС аналитика Kaspersky Who Calls Виталия Воробьёва.

Таким образом злоумышленники могут тестировать новую схему мошенничества, добавил представитель компании.

Ранее стало известно, что в России за первые часы переписи собрали данные более 1,1 млн жителей.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября во всех российских регионах.