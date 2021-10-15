Эксперты выявили случаи мошенничества под видом Всероссийской переписи населения
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- РИА Новости
«Мы фиксировали отдельные анонимизированные отзывы среди пользователей Kaspersky Who Calls на звонки от вероятных мошенников, которые якобы проводили сверку перед переписью населения. В результате под предлогом такой сверки у них пытались выманить личные данные», — цитирует ТАСС аналитика Kaspersky Who Calls Виталия Воробьёва.
Таким образом злоумышленники могут тестировать новую схему мошенничества, добавил представитель компании.
Ранее стало известно, что в России за первые часы переписи собрали данные более 1,1 млн жителей.
Всероссийская перепись населения началась 15 октября во всех российских регионах.