В России за первые часы переписи собрали данные более 1,1 млн жителей

В рамках стартовавшей 15 октября Всероссийской переписи населения к 13:15 мск более 1,1 млн жителей страны заполнили анкеты на портале госуслуг.

Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на замглавы Росстата Павла Смелова.

По словам Смелова, в рамках первого дня переписчики проходят обучение и оформляют документы. Он объяснил, что все анкеты были заполнены самими жителями России на портале госуслуг.

Также он заявил, что среднее время заполнения онлайн-анкеты составляет 20 минут.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября во всех российских регионах.