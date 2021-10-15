В России за первые часы переписи собрали данные более 1,1 млн жителей

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В рамках стартовавшей 15 октября Всероссийской переписи населения к 13:15 мск более 1,1 млн жителей страны заполнили анкеты на портале госуслуг.
В России за первые часы переписи собрали данные более 1,1 млн жителей
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на замглавы Росстата Павла Смелова.

По словам Смелова, в рамках первого дня переписчики проходят обучение и оформляют документы. Он объяснил, что все анкеты были заполнены самими жителями России на портале госуслуг.

Также он заявил, что среднее время заполнения онлайн-анкеты составляет 20 минут.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября во всех российских регионах.

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