Терапевт Чернышова рассказала о способах сохранить здоровье в дождливую погоду

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как сохранить здоровье в дождливую погоду.
Терапевт Чернышова рассказала о способах сохранить здоровье в дождливую погоду
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«Всё дело в нюансах: если человек совершил короткую прогулку без зонта, вернулся в помещение, смог просушить голову или принять горячий душ, поменять промокшую одежду, чтобы ноги были сухими и в тепле, то не страшно», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила Чернышова, риск представляют продолжительные прогулки без зонта в дождь, когда человек в течение длительного времени остаётся в мокрой одежде и обуви в холодную и ветреную погоду. Это может привести к временному снижению иммунитета.

«Если есть возможность, то после того, как промокли, примите душ, переоденьтесь в сухую одежду. Необходимо высушить волосы, выпить горячего чаю. Если вы не дома, а на работе, например, то можно вытереть волосы бумажными полотенцами», — добавила эксперт.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

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