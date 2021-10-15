Путин принял участие во Всероссийской переписи населения в онлайн-формате
Президент России Владимир Путин принял участие во Всероссийской переписи населения в день её старта. Соответствующие данные он внёс через портал госуслуг.
- AP
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что до этого Путин принимал участие в переписи оба раза — в 2002-м и 2010-м годах.
Ранее стало известно, что в России за первые часы переписи собрали данные более 1,1 млн жителей.
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