Опрос: 47% жителей Петербурга ищут подработку
- Pixabay
Об этом сообщает сайт «Невские новости».
Как отметили аналитики, размером своей заработной платы не удовлетворены работники фитнес-центров и салонов красоты (74% опрошенных), преподаватели (65%), юристы, бухгалтеры и работники сферы искусства (по 56%).
Однако чаще всего подработку удаётся найти маркетологам, а также сотрудникам ресторанов и гостиниц.
Ранее HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Джамиль Сулейманов в беседе с ФАН рассказал о сложности поиска перспективных сотрудников.