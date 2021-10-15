Опрос: 47% жителей Петербурга ищут подработку

Сервис HeadHunter провёл опрос, в результате которого выяснилось, что 47% жителей Петербурга находятся в поиске подработки. При этом 9% горожан уже имеют вторую работу и не планируют от неё отказываться.

Об этом сообщает сайт «Невские новости».

Как отметили аналитики, размером своей заработной платы не удовлетворены работники фитнес-центров и салонов красоты (74% опрошенных), преподаватели (65%), юристы, бухгалтеры и работники сферы искусства (по 56%).

Однако чаще всего подработку удаётся найти маркетологам, а также сотрудникам ресторанов и гостиниц.

Ранее HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Джамиль Сулейманов в беседе с ФАН рассказал о сложности поиска перспективных сотрудников.