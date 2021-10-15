Волынец предложила прикрепить к школам кураторов от полиции

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Детский омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила прикрепить к школам кураторов от полиции.
Волынец предложила прикрепить к школам кураторов от полиции
  • © Антон Уницын
  • РИА Новости

«На данный момент встал актуальный вопрос об учреждении должности школьного инспектора. Это должен быть сотрудник полиции, который будет рассказывать детям о законе, праве, опасности правонарушений», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Волынец, такие кураторы должны уметь налаживать контакт с детьми, чтобы те могли обратиться за необходимой им помощью и не бояться, что их осудят.

Ранее сообщалось, что Следственное управление СК России по Тюменской области организовало проверку после информации СМИ о том, что в школе одного из сёл под Тюменью была избита старшеклассница.

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