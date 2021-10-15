Студенты обнаружили разлив нефти на месте крушения парохода «Адмирал Нахимов»

Студенты Московского авиационного института (МАИ) обнаружили загрязнение нефтью акватории Чёрного моря на месте крушения парохода «Адмирал Нахимов» 1986 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Учащиеся Дарья Козлова, Антон Чайка и Глеб Коваль, входящие в межрегиональную проектную группу РИСКСАТ, обнаружили разлив нефтепродуктов посредством анализа спутниковых снимков.

«Пятна длиной до 10 км расположены в районе выхода из Новороссийской бухты, где на глубине 47 метров покоится пассажирский пароход «Адмирал Нахимов», затонувший 31 августа 1986 года», — говорится в заявлении.

Выводы юных учёных подтвердил эксперт Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН. Данные о загрязнении переданы в Администрацию морских портов Чёрного моря.

На прошлой неделе, по информации ТАСС, два человека пострадали в результате взрыва на нефтяном танкере «Семён Дежнёв» в акватории реки Лены в Иркутской области.