Студенты обнаружили разлив нефти на месте крушения парохода «Адмирал Нахимов»

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Студенты Московского авиационного института (МАИ) обнаружили загрязнение нефтью акватории Чёрного моря на месте крушения парохода «Адмирал Нахимов» 1986 года.
Студенты обнаружили разлив нефти на месте крушения парохода «Адмирал Нахимов»
  • © Валерий Шустов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Учащиеся Дарья Козлова, Антон Чайка и Глеб Коваль, входящие в межрегиональную проектную группу РИСКСАТ, обнаружили разлив нефтепродуктов посредством анализа спутниковых снимков.

«Пятна длиной до 10 км расположены в районе выхода из Новороссийской бухты, где на глубине 47 метров покоится пассажирский пароход «Адмирал Нахимов», затонувший 31 августа 1986 года», — говорится в заявлении.

Выводы юных учёных подтвердил эксперт Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН. Данные о загрязнении переданы в Администрацию морских портов Чёрного моря.

На прошлой неделе, по информации ТАСС, два человека пострадали в результате взрыва на нефтяном танкере «Семён Дежнёв» в акватории реки Лены в Иркутской области.

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