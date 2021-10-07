ТАСС: на танкере в Иркутской области произошёл взрыв паров нефтепродуктов
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«Около 10:30 мск в Иркутской области в акватории Лены на нефтяном танкере «Семён Дежнёв» произошел взрыв паров нефтепродуктов. Пострадали двое членов экипажа», — сказал собеседник агентства.
По имеющейся информации, это случилось в районе населённого пункта Петропавловское, разлива нефтепродуктов нет, судно не потеряло ход.
Как уточняется, пострадавших передали скорой помощи.
По данным Интерфакса, произошло воспламенение паров нефтепродуктов в одной из ёмкостей, танкер при этом повреждений не получил.
Ранее сообщалось, что за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.