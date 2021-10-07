ТАСС: на танкере в Иркутской области произошёл взрыв паров нефтепродуктов

Два человека пострадали в результате взрыва на нефтяном танкере «Семён Дежнёв» в акватории реки Лены в Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Около 10:30 мск в Иркутской области в акватории Лены на нефтяном танкере «Семён Дежнёв» произошел взрыв паров нефтепродуктов. Пострадали двое членов экипажа», — сказал собеседник агентства.

По имеющейся информации, это случилось в районе населённого пункта Петропавловское, разлива нефтепродуктов нет, судно не потеряло ход.

Как уточняется, пострадавших передали скорой помощи.

По данным Интерфакса, произошло воспламенение паров нефтепродуктов в одной из ёмкостей, танкер при этом повреждений не получил.

Ранее сообщалось, что за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.