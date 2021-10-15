Санкт-Петербургский международный культурный форум отменили из-за коронавируса
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на Министерство культуры России.
Форум должны были посетить эксперты в области культуры из разных стран мира, общественные деятели, учёные и бизнесмены.
Президент России Владимир Путин также намеревался принять участие в форуме в Санкт-Петербурге.
Санкт-Петербургский международный культурный форум был запланирован на 11—13 ноября. Повесткой форума в 2021 году была объявлена тема «Культурные коды новой реальности».
Ранее сообщалось, что в рамках Года Германии в России ФРГ примет участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме в статусе специального гостя.