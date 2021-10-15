Санкт-Петербургский международный культурный форум отменили из-за коронавируса

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IX Санкт-Петербургский международный культурный форум, запланированный на 11—13 ноября, не состоится из-за пандемии коронавируса.
Санкт-Петербургский международный культурный форум отменили из-за коронавируса
  • Pixabay

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на Министерство культуры России.

Форум должны были посетить эксперты в области культуры из разных стран мира, общественные деятели, учёные и бизнесмены.

Президент России Владимир Путин также намеревался принять участие в форуме в Санкт-Петербурге. 

Санкт-Петербургский международный культурный форум был запланирован на 11—13 ноября. Повесткой форума в 2021 году была объявлена тема «Культурные коды новой реальности».

Ранее сообщалось, что в рамках Года Германии в России ФРГ примет участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме в статусе специального гостя.

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