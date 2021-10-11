Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум состоится 11—13 ноября.

Главная тема в 2021 году — «Культурные коды новой реальности». Участники обсудят не только глобальные вопросы культурного взаимодействия, но и обновившуюся повестку, опыт цифровизации культурных учреждений, успешные культурные проекты и инициативы, которые были реализованы в условиях пандемии.

«Пандемия подвергла серьёзному испытанию нашу привычную жизнь. Во многом именно творчество и искусство помогли людям пережить время самоизоляции, дали надежду и уверенность на лучшее», — заявила министр культуры России Ольга Любимова.

По её словам, культурные институции вышли из ситуации очень достойно, продолжив радовать своих преданных зрителей качественным онлайн-контентом.

Деловая программа состоит из 14 секций, каждая из которых посвящена одной из областей культурной деятельности. Запланированы три тематических трека, различные официальные мероприятия.

В 2021 году почётный статус страны-гостя присвоен Азербайджану, Франции и Республике Корея. В рамках Года Германии в России ФРГ примет участие в форуме в почётном статусе специального гостя.

Ранее сообщалось, что стала известна программа Евразийского женского форума, который состоится 13—15 октября в Санкт-Петербурге.