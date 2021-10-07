Объявлена программа Евразийского женского форума

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Стала известна программа Евразийского женского форума, который состоится 13—15 октября в Санкт-Петербурге.
Объявлена программа Евразийского женского форума
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Как заявила на пресс-конференции зампред Совета Федерации, зампред оргкомитета форума, председатель совета форума Галина Карелова, в преддверии мероприятия организована российская региональная неделя.

«Мы использовали онлайн-трансляции и встречи и на предыдущих форумах, но новая реальность даёт себя знать. Результаты первой половины региональной недели не сопоставимы с прежними. Количество онлайн-участников превзошло все ожидания, что говорит об актуальности как форматов, так и тем форума», — сказала Карелова.

Как отметила сенатор, очный формат будет основным. По словам Кареловой, в основе программы лежит платформенный подход, который позволил систематизировать основные темы дискуссий. Они будут посвящены обсуждению миссии женщин в формировании новой повестки мира и доверия, сохранении здоровья, развитии экономики и цифровизации, а также в сохранении планеты и реализации социальных преобразований.

Со своей стороны, замминистра промышленности и торговли России Гульназ Кадырова рассказала, что на форуме пройдёт также Фестиваль здоровья и красоты.

«Традиционная площадка Фестиваля здоровья и красоты будет расширена. До начала форума мы уже запустили два проекта в социальных сетях. Это конкурс «Мой сад здоровья и красоты», в котором уже приняло участие 500 тыс. участниц, а победительница конкурса станет участницей форума. Второй проект называется «География красоты», в рамках которого специалисты и врачи со всей России читают лекции о женском здоровье, и этот разговор будет продолжен на площадке форума», — сообщила она.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в деловую программу вошли пленарные заседания, стратегические и экспертные сессии с участием международных организаций, дискуссионные площадки, вебинары, воркшопы и деловые завтраки.

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