Германия будет специальным гостем на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге
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Программа форума предполагает выступления культурных деятелей и экспертов из ФРГ, концерты симфонического оркестра и джазовой музыки.
Также на форуме в Санкт-Петербурге состоится официальное закрытие года Германии в России.
Всего за 2020—2021 годы в 58 городах России прошло более 750 событий, посвящённых Году Германии.
Санкт-Петербургский международный культурный форум состоится 11—13 ноября. Повестка форума в 2021 году — «Культурные коды новой реальности».