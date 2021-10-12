Германия будет специальным гостем на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге

В рамках Года Германии в России ФРГ примет участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме в статусе специального гостя.

Программа форума предполагает выступления культурных деятелей и экспертов из ФРГ, концерты симфонического оркестра и джазовой музыки.

Также на форуме в Санкт-Петербурге состоится официальное закрытие года Германии в России.

Всего за 2020—2021 годы в 58 городах России прошло более 750 событий, посвящённых Году Германии.

Санкт-Петербургский международный культурный форум состоится 11—13 ноября. Повестка форума в 2021 году — «Культурные коды новой реальности».