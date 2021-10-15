Дерматолог Скорогудаева предупредила о рисках частого мытья рук

Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, что слишком частое мытьё рук повреждает кожу.

Мыло размывает липидный барьер, который защищает кожу от повреждения и проникновения в организм опасных элементов, объяснила специалист в беседе с «Москвой 24».

«Мыло для нашей кожи — это агрессивная среда. В его составе достаточно жёсткие детергенты. Это вещества, благодаря которым возникает пена. Детергенты повреждают кожу, из-за чего она начинает пропускать жидкость с нежелательными для организма соединениями. Поэтому нарушать барьер не рекомендуется», — объяснила Скорогудаева, посоветовав мыть руки только по мере необходимости.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.