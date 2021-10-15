Дерматолог Скорогудаева предупредила о рисках частого мытья рук

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, что слишком частое мытьё рук повреждает кожу.
Дерматолог Скорогудаева предупредила о рисках частого мытья рук
  • Pixabay

Мыло размывает липидный барьер, который защищает кожу от повреждения и проникновения в организм опасных элементов, объяснила специалист в беседе с «Москвой 24».

«Мыло для нашей кожи — это агрессивная среда. В его составе достаточно жёсткие детергенты. Это вещества, благодаря которым возникает пена. Детергенты повреждают кожу, из-за чего она начинает пропускать жидкость с нежелательными для организма соединениями. Поэтому нарушать барьер не рекомендуется», — объяснила Скорогудаева, посоветовав мыть руки только по мере необходимости.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить