На Чукотке задержали угрожавшего массовыми убийствами в школе подростка
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«В минувшую среду ученики школы городского округа Анадырь на улице Мира обнаружили в чате в мессенджере WhatsApp пост бывшего ученика с угрозой совершения массовых убийств в образовательном учреждении с применением огнестрельного оружия», — заявили местные власти.
Ученики передали эти данные администрации школы. Сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ установили и задержали несовершеннолетнего жителя села Тавайваам.
Задержанный рассказал, что опубликовал сообщение из хулиганских побуждений. У него изъяли пневматическое оружие.
Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании в отношении подростка меры пресечения.
В сентябре в Следственном комитете сообщили, что в Красноярском крае предотвращено нападение на школу, подозреваемый задержан.