На Чукотке задержали угрожавшего массовыми убийствами в школе подростка

Короткая ссылка
Правоохранительные органы задержали на Чукотке подростка, который угрожал устроить массовые убийства в школе. У подростка нашли пневматическое оружие. Об этом информирует мэрия Анадыря.
На Чукотке задержали угрожавшего массовыми убийствами в школе подростка
  • © Официальный информационно-правовой ресурс городского округа Анадырь

«В минувшую среду ученики школы городского округа Анадырь на улице Мира обнаружили в чате в мессенджере WhatsApp пост бывшего ученика с угрозой совершения массовых убийств в образовательном учреждении с применением огнестрельного оружия», — заявили местные власти.

Ученики передали эти данные администрации школы. Сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ установили и задержали несовершеннолетнего жителя села Тавайваам.

Задержанный рассказал, что опубликовал сообщение из хулиганских побуждений. У него изъяли пневматическое оружие.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании в отношении подростка меры пресечения. 

В сентябре в Следственном комитете сообщили, что в Красноярском крае предотвращено нападение на школу, подозреваемый задержан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить