На Чукотке задержали угрожавшего массовыми убийствами в школе подростка

Правоохранительные органы задержали на Чукотке подростка, который угрожал устроить массовые убийства в школе. У подростка нашли пневматическое оружие. Об этом информирует мэрия Анадыря.

«В минувшую среду ученики школы городского округа Анадырь на улице Мира обнаружили в чате в мессенджере WhatsApp пост бывшего ученика с угрозой совершения массовых убийств в образовательном учреждении с применением огнестрельного оружия», — заявили местные власти.

Ученики передали эти данные администрации школы. Сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ установили и задержали несовершеннолетнего жителя села Тавайваам.

Задержанный рассказал, что опубликовал сообщение из хулиганских побуждений. У него изъяли пневматическое оружие.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании в отношении подростка меры пресечения.

В сентябре в Следственном комитете сообщили, что в Красноярском крае предотвращено нападение на школу, подозреваемый задержан.