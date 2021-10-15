В Удмуртии за сутки выявили 355 случаев COVID-19

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В лабораториях Удмуртии за прошедшие сутки официально подтвердили 355 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В Удмуртии за сутки выявили 355 случаев COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.

Отмечается, что 640 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 36 человек скончались. 

После выздоровления из медучреждений выписаны 259 человек.

Наряду с этим, наблюдается рост заболеваемости COVID-19 в Приморском крае, где вводят дополнительные ограничительные меры. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Так, с 15 ноября жители края при посещении кафе, фитнес-клубов, учреждений культуры должны будут предъявить QR-код либо справку о вакцинации. 

В регионе ежедневно выявляют более 200 новых случаев заболевания.

Ранее в ВОЗ сообщили, что всего в мире зафиксировали 239 007 759 случаев коронавирусной инфекции.

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