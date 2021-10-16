Юрист рассказал, кого могут привлекать к работе в праздничные дни

Доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, каких сотрудников могут привлекать к работе в выходные и праздничные дни.

«Правовыми основаниями привлечения работников к труду в выходные и нерабочие праздничные дни являются трудовые договоры и контракты, должностные регламенты и обязанности, приказы и распоряжения вышестоящего руководства, рабочие графики и графики дежурств. В таких случаях на работодателя возложена обязанность компенсировать работу в выходной и нерабочий праздничный день. Либо оплатить отработанное время не менее чем в двойном размере или предоставить другой день отдыха (ст. 153 ТК Российской Федерации)», — отметил юрист.

Согласно положениям статей 110 и 111 Трудового кодекса, как уточнил юрист, выходные дни представляют собой еженедельный непрерывный отдых, продолжительность которого не может быть менее 42 часов. Нерабочие праздничные дни являются общими для всей страны и перечислены в статье 112 Трудового кодекса.

«Конечно, существуют ситуации, когда работодатель может злоупотреблять своим положением, создавать неприятные и отчасти дискриминирующие ситуации, когда один и тот же работник из раза в раз будет назначаться на дежурства или ставиться на смены, выпадающие на выходные и праздничные дни. В этом случае необходимо требовать обязательного письменного оформления таких решений. Собрав копии таких служебных документов, можно обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру, а затем и в суд, которые и восстановят нарушенное право», — добавил Соловьёв.

В ноябре, как напомнили в Роструде, россиян ожидает короткая рабочая неделя, которая будет состоять из трёх дней — с понедельника по среду. После этого начнутся длинные выходные — с четверга по воскресенье — в связи с Днём народного единства.