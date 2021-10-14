В Нижнем Новгороде начал работу форум городов трудовой доблести

В Нижнем Новгороде стартовал форум городов трудовой доблести.

Об этом сообщает ОТР.

Участниками мероприятия стали краеведы, музейные сотрудники и активисты из 44 городов, получивших соответствующий статус. Они делятся опытом, учатся увлекательно рассказывать об истории военных лет, о работе людей в тылу.

«Далеко не во всех регионах есть нормальные учебники и вообще часы в школьной программе для преподавания региональной истории. И в рамках таких уроков как раз надо рассказывать о войне, о том, что здесь было во время войны», — заявил Константин Могилевский, председатель правления Российского исторического общества.

Почётное звание «Город трудовой доблести» получают населённые пункты, где жители в годы Великой Отечественной войны проявили массовый героизм, работая на заводах и предприятиях для фронта.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписал указ «О присвоении почётного звания России «Город трудовой доблести» ещё 12 городам.