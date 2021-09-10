Путин подписал указ о присвоении звания «город трудовой доблести» ещё 12 городам

Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О присвоении почётного звания России «Город трудовой доблести» ещё 12 городам.

Текст документа опубликован на сайте Кремля.

В указе отмечается, что за значительный вклад жителей городов в победу в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность звание «город трудовой доблести» присвоить городам Алдану, Бологое, Воркуте, Дзержинску, Кемерово, Костроме, Лысьве, Мончегорску, Охе, Ступино, Сызрани, Чите.

Ранее сообщалось, что Путин согласился присвоить звание «город трудовой доблести» ещё 12 российским городам.