Путин согласился присвоить звание «город трудовой доблести» ещё 12 городам

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Президент России Владимир Путин согласился присвоить звание «город трудовой доблести» ещё 12 российским городам.
Путин согласился присвоить звание «город трудовой доблести» ещё 12 городам
  • © AP

«Соответствующий указ будет подписан в самое ближайшее время», — сказал президент.

Он поздравил с присвоением почётного звания жителей 12 городов России: Оха, Ступино, Кострома, Лысьва, Сызрань, Мончегорск, Воркута, Алдан, Бологое, Чита, Дзержинск и Кемерово.

В апреле сообщалось, что депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев и депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик разработали проект федерального закона «О почётном звании Российской Федерации «Город-герой».

По мнению Бахарева, признание со стороны государства особых заслуг городов-героев в деле разгрома врага в годы войны должно выражаться в том числе в осуществлении практических мер по увековечению памяти об их подвиге — обеспечении сохранности памятных мест, создании новых объектов.

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