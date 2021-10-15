Врач-ортопед Викторов рассказал, как правильно выбрать сезонную обувь

Врач-ортопед Алексей Викторов рассказал, что осенью необходимо правильно выбирать обувь, чтобы защитить здоровье от сезонных болезней.

На что при этом следует обратить внимание, врач напомнил в беседе с «Радио 1».

«Главное, чтобы не было промокания и скольжения, из-за которого можно получить травму. То есть должна быть осенняя обувь на непромокаемой и нескользящей подошве. С водоотталкивающим покрытием. И сохраняющая тепло, потому что переохлаждение грозит болезнями. Если человек занимается длительной ходьбой на свежем воздухе, можно носить и кроссовки... Если обувь кожаная, то кожа должна быть пропитана водоотталкивающим средством», — сказал Викторов.

При этом он отметил, что резиновую обувь не стоит носить каждый день, и напомнил об ортопедических стельках, которые помогают сохранить здоровье ног.

Ранее заслуженный врач России Юрий Серебрянский, доктор медицинских наук, терапевт, в беседе с Nation News перечислил самые действенные способы укрепления здоровья в период простуд.