В Красноярском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом

Коечный фонд в инфекционных госпиталях Красноярского края занят на 86%.

Об этом сообщает kp.ru.

Как заявил замминистра здравоохранения региона Михаил Родиков, работают 43 ковидных госпиталя, где развёрнуто 4163 койки.

За последние две недели заболеваемость в области выросла на 31%.

На домашнем лечении находятся 9173 человека.

Ранее врач-невролог Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ Наталия Гаврилова в беседе с URA.RU рассказала, что постковидный синдром у переболевших может длиться до девяти месяцев.