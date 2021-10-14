В Красноярском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом

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Коечный фонд в инфекционных госпиталях Красноярского края занят на 86%.
В Красноярском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Как заявил замминистра здравоохранения региона Михаил Родиков, работают 43 ковидных госпиталя, где развёрнуто 4163 койки.

За последние две недели заболеваемость в области выросла на 31%.

На домашнем лечении находятся 9173 человека.

Ранее врач-невролог Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ Наталия Гаврилова в беседе с URA.RU рассказала, что постковидный синдром у переболевших может длиться до девяти месяцев.

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