Полиция Свердловской области ищет пропавшую школьницу
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- РИА Новости
«На розыск пропавшей школьницы ориентированы все без исключения наряды. Тщательным проверкам подвергаются стройплощадки, заброшенные дома, торговые точки, лесопарковая зона, вокзалы, электропоезда и другие объекты», — приводит РИА Новости слова Горелых.
Девочка учится в 11-м классе шалинской школы.
Перед исчезновением девочка оставила подруге записку.
«В записке девочка попросила прощения у мамы с папой за свой поступок. Девочка воспитывалась в строгих правилах, у неё не было даже сотового телефона», — отметил Горелых.
Ранее на Сахалине 12-летняя школьница погибла на стройке.