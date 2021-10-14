Полиция Свердловской области ищет пропавшую школьницу

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Полиция в посёлке Шаля Свердловской области проводит поиски школьницы. Девочка пропала, оставив записку, сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Полиция Свердловской области ищет пропавшую школьницу
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«На розыск пропавшей школьницы ориентированы все без исключения наряды. Тщательным проверкам подвергаются стройплощадки, заброшенные дома, торговые точки, лесопарковая зона, вокзалы, электропоезда и другие объекты», — приводит РИА Новости слова Горелых.

Девочка учится в 11-м классе шалинской школы.

Перед исчезновением девочка оставила подруге записку.

«В записке девочка попросила прощения у мамы с папой за свой поступок. Девочка воспитывалась в строгих правилах, у неё не было даже сотового телефона», — отметил Горелых.

Ранее на Сахалине 12-летняя школьница погибла на стройке.

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