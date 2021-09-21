На Сахалине школьница погибла на стройке

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Прокуратура Сахалинской области начала выяснение обстоятельств смерти 12-летней школьницы на стройке в городе Долинске, заявили в пресс-службе учреждения.

«На контроле прокуратуры находится расследование уголовных дел ... по факту смерти несовершеннолетней, а также халатности должностных лиц администрации района в связи с непринятием мер к владельцу объекта», — передаёт Интерфакс сообщение пресс-службы.

В ходе расследования следователи дадут оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение охраны стройки и недопущение на него посторонних лиц.

Ранее на Сахалине в Невельском районе на берегу моря обнаружили тело пропавшего без вести подростка.

В мае в селе Мицулевка Сахалинской области мужчина пытался украсть оборудование с трансформаторной подстанции и погиб от удара током.

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