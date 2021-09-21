На Сахалине школьница погибла на стройке

Прокуратура Сахалинской области начала выяснение обстоятельств смерти 12-летней школьницы на стройке в городе Долинске, заявили в пресс-службе учреждения.

«На контроле прокуратуры находится расследование уголовных дел ... по факту смерти несовершеннолетней, а также халатности должностных лиц администрации района в связи с непринятием мер к владельцу объекта», — передаёт Интерфакс сообщение пресс-службы.

В ходе расследования следователи дадут оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение охраны стройки и недопущение на него посторонних лиц.

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