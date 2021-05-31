На Сахалине мужчина умер от удара током во время кражи оборудования с подстанции

В селе Мицулевка на Сахалине мужчина пытался украсть оборудование с трансформаторной подстанции и погиб от удара током.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании «Сахалинэнерго».

«Несанкционированное проникновение в одну из трансформаторных подстанций в селе Мицулевка Анивского района закончилось гибелью мужчины. Основная версия случившегося — хищение электрооборудования. В настоящее время по данному происшествию проводится расследование», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ФАН, в Санкт-Петербурге объявленного в федеральный розыск вора-рецидивиста задержали после очередного преступления.