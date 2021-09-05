На Сахалине обнаружили тело пропавшего без вести подростка

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В нескольких километрах от села Шебунино в Невельском районе на берегу моря было найдено тело подростка.

Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета по Сахалинской области.

В конце августа ребёнок отдыхал с матерью на море и пропал без вести, женщину ранее обнаружили утонувшей.

«В ходе проведения следственных действий и поисковых мероприятий тело пропавшего мальчика обнаружено на берегу моря в восьми километрах южнее села Шебунино Невельского района», — говорится в заявлении ведомства.

Причину смерти несовершеннолетнего выяснить пока не удалось, тело направили на судмедэкспертизу.

В августе на Сахалине возбудили дело об исчезновении двух женщин, которые ушли в лес в районе горы Вайда и не вернулись.

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