На Сахалине возбудили дело об исчезновении двух женщин

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В Сахалинской области завели уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух женщин, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России («Убийство»)», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что две женщины, 1988 и 1971 года рождения, утром 24 августа текущего года ушли в лес в районе горы Вайда, на 17 км автодороги сообщением п.г.т. Смирных — п. Первомайск.

До настоящего момента их место нахождение не установлено. Расследование продолжается.

В апреле в Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело по факту пропажи 11-летнего мальчика, который ушёл из дома вечером 19 апреля и не вернулся.

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