На Сахалине возбудили дело по факту пропажи 11-летнего мальчика

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В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело по факту пропажи 11-летнего мальчика, который ушёл из дома вечером 19 апреля и не вернулся. Об этом сообщает региональный главк СК России.

«Учитывая малолетний возраст разыскиваемого, а также его длительное отсутствие, для полного, объективного и всестороннего установления всех обстоятельств произошедшего дальнейшее расследование уголовного дела поручено третьему отделу по расследованию особо важных дел следственного управления», — говорится в пресс-релизе.

Для организации поиска ребёнка создан штаб, который координирует проведение следственно-оперативных и поисковых мероприятий. В настоящее время допрашиваются свидетели и просматриваются записи камер наружного видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске идут поиски школьника, который пропал два дня назад.

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