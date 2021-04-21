На Сахалине возбудили дело по факту пропажи 11-летнего мальчика
«Учитывая малолетний возраст разыскиваемого, а также его длительное отсутствие, для полного, объективного и всестороннего установления всех обстоятельств произошедшего дальнейшее расследование уголовного дела поручено третьему отделу по расследованию особо важных дел следственного управления», — говорится в пресс-релизе.
Для организации поиска ребёнка создан штаб, который координирует проведение следственно-оперативных и поисковых мероприятий. В настоящее время допрашиваются свидетели и просматриваются записи камер наружного видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске идут поиски школьника, который пропал два дня назад.