В 24 подмосковных МФЦ развернули пункты вакцинации от гриппа
- © Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает телеканал «360».
«Пункты работают как в зданиях МФЦ, так и в мобильных комплексах около таких центров», — уточнил Максим Рымар, отметив, что соответствующие меры были приняты для удобства жителей.
Для того чтобы сделать прививку, гражданам необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.