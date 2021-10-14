В 24 подмосковных МФЦ развернули пункты вакцинации от гриппа

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Министр госуправления Московской области Максим Рымар рассказал, что пункты вакцинации от гриппа развернули в 24 многофункциональных центрах (МФЦ) региона.
В 24 подмосковных МФЦ развернули пункты вакцинации от гриппа
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Пункты работают как в зданиях МФЦ, так и в мобильных комплексах около таких центров», — уточнил Максим Рымар, отметив, что соответствующие меры были приняты для удобства жителей.

Для того чтобы сделать прививку, гражданам необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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