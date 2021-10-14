Напавшего на пермский вуз студента увезли из больницы в конвойной машине

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Студента Тимура Бекмансурова, который был арестован по обвинению в стрельбе в университете Перми, увезли из больницы на машине конвойной службы городского управления МВД.
Напавшего на пермский вуз студента увезли из больницы в конвойной машине
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, Бекмансурова выкатили из больницы в кресле, его сопровождали несколько сотрудников правоохранительных органов.

Как заявили в Дзержинском районном суде Перми, студента будут содержать в больнице в СИЗО.

«В таких случаях содержат фигурантов в СИЗО. Там есть условия, там тоже больница», — заявили в суде.

Ранее суд на выездном заседании в больнице арестовал его до 13 декабря.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что студент признал вину в полном объёме.

20 сентября Бекмансуров открыл стрельбу в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, в результате чего погибли шесть человек, десятки получили ранения. При задержании стрелявший оказал сопротивление и был ранен.

Подробнее — в материале RT.

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