Напавшего на пермский вуз студента увезли из больницы в конвойной машине
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
По данным агентства, Бекмансурова выкатили из больницы в кресле, его сопровождали несколько сотрудников правоохранительных органов.
Как заявили в Дзержинском районном суде Перми, студента будут содержать в больнице в СИЗО.
«В таких случаях содержат фигурантов в СИЗО. Там есть условия, там тоже больница», — заявили в суде.
Ранее суд на выездном заседании в больнице арестовал его до 13 декабря.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что студент признал вину в полном объёме.
20 сентября Бекмансуров открыл стрельбу в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, в результате чего погибли шесть человек, десятки получили ранения. При задержании стрелявший оказал сопротивление и был ранен.
Подробнее — в материале RT.