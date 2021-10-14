Вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли более 1,2 млн человек
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как напомнила Стригункова, вакцинация — надёжный способ обезопасить от гриппа себя и своих близких.
«Как правило, осенью наблюдается подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ. Помимо этого, мы наблюдаем увеличение случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — отметила среди прочего министр.
Записаться на вакцинацию можно по телефону 122.
Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.