Вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли более 1,2 млн человек

Вакцинацию от гриппа в Московской области прошли более 1,2 млн человек, в том числе 280 тыс. детей, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как напомнила Стригункова, вакцинация — надёжный способ обезопасить от гриппа себя и своих близких.

«Как правило, осенью наблюдается подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ. Помимо этого, мы наблюдаем увеличение случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — отметила среди прочего министр.

Записаться на вакцинацию можно по телефону 122.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.