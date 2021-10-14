Вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли более 1,2 млн человек

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Вакцинацию от гриппа в Московской области прошли более 1,2 млн человек, в том числе 280 тыс. детей, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли более 1,2 млн человек
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Об этом сообщает телеканал «360».

Как напомнила Стригункова, вакцинация — надёжный способ обезопасить от гриппа себя и своих близких.

«Как правило, осенью наблюдается подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ. Помимо этого, мы наблюдаем увеличение случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — отметила среди прочего министр.

Записаться на вакцинацию можно по телефону 122.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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