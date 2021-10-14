Голикова назвала число работающих в дистанционном формате граждан

В России в удалённом формате работают почти 3 млн человек, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

«Дистанционно трудятся 5% работников — это чуть менее 3 млн человек», — цитирует Голикову Интерфакс.

По её словам, к началу 2020 года в дистанционном режиме работали всего 30 тыс. человек, а к пиковому периоду распространения коронавируса этот показатель увеличился до 11%, что составляло около 6 млн работников.

Ранее сообщалось, что из опроса, проведённого сервисом для организации путешествий OneTwoTrip, следует, что россияне, трудящиеся на удалёнке, чаще всего отправляются совмещать работу и отдых в Сочи, Стамбул и Санкт-Петербург.

Также газета «Известия» сообщала, что аналитики сервиса «Работа.ру» перечислили самые высокооплачиваемые вакансии на удалёнке в сентябре.