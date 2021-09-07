Названы города, где россияне чаще всего совмещают отдых с удалённой работой

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Из опроса, проведённого сервисом для организации путешествий OneTwoTrip, следует, что россияне, трудящиеся на удалёнке, чаще всего отправляются совмещать работу и отдых в Сочи, Стамбул и Санкт-Петербург.
Названы города, где россияне чаще всего совмещают отдых с удалённой работой
  • Pixabay

Об этом пишет «Газета.Ru».

«Среди популярных направлений, которые выбирали клиенты сервиса для отдыха и дистанционной работы, оказались Сочи — 13% респондентов назвали этот город, Стамбул — 11,2% и Санкт-Петербург — 9,3%. Также часто находились в Севастополе — 7,5% и Москве — 6,5%. Кроме того, 5,6% дистанционно трудились и отдыхали в Ялте, 4,7% — в Казани, 3,7% — в Сухуми, а 2,8% — в Ларнаке. Также по 1,5% выполняли профессиональные обязанности, находясь в поездках по Калининграду и Геленджику», — отметили в сервисе.

Из опроса следует, что 63% респондентов стараются выполнять свои профессиональные задачи, исследуя при этом другие города и страны.

Ранее газета «Известия» сообщала, что аналитики сервиса «Работа.ру» перечислили самые высокооплачиваемые вакансии на удалёнке в сентябре.

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