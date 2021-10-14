В Подмосковье пресекли работу незаконной мастерской по переделке оружия
- РИА Новости
Об этом пишет Life.ru.
«В арендованном гараже на территории Краснознаменска трое злоумышленников организовали мастерскую. Путём замены деталей они переделывали деактивированное оружие в боевое для дальнейшей продажи», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что во время обысков у подозреваемых изъяли два пистолета-пулемёта, три гранаты, 14 модифицированных пистолетов и револьверов и прочее.
В июле сообщалось, что в 25 регионах пресечена деятельность 45 подпольных оружейников.