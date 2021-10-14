В Подмосковье пресекли работу незаконной мастерской по переделке оружия

В Московской области пресекли деятельность незаконной мастерской по переделке оружия, задержаны трое подозреваемых.

Об этом пишет Life.ru.

«В арендованном гараже на территории Краснознаменска трое злоумышленников организовали мастерскую. Путём замены деталей они переделывали деактивированное оружие в боевое для дальнейшей продажи», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что во время обысков у подозреваемых изъяли два пистолета-пулемёта, три гранаты, 14 модифицированных пистолетов и револьверов и прочее.

В июле сообщалось, что в 25 регионах пресечена деятельность 45 подпольных оружейников.