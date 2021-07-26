В 25 регионах пресечена деятельность 45 подпольных оружейников

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В центре общественных связей ФСБ России рассказали, что сотрудниками ведомства совместно с МВД и Росгвардией «пресечена преступная деятельность 45 жителей из 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту».
В 25 регионах пресечена деятельность 45 подпольных оружейников
  • РИА Новости

В сообщении говорится, что в ходе операции из незаконного оборота удалось изъять 272 единицы огнестрельного оружия.

Также были изъяты «439 артиллерийских боеприпасов и мин, 65 ручных гранат, более 26,5 тыс. патронов различного калибра, 130 кг взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал), 256 взрывателей различных модификаций, 20 приспособлений для бесшумной стрельбы».

Кроме этого, результатом операции стало прекращение деятельности 32 подпольных мастерских, которые занимались модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов.

В конце мая центр общественных связей ФСБ сообщал, что сотрудники спецслужбы выявили в 25 регионах страны почти 100 подпольных оружейников и изъяли 385 единиц огнестрельного оружия.

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