ФСБ выявила в 25 российских регионах почти 100 подпольных оружейников

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что сотрудники спецслужбы выявили в 25 регионах страны почти 100 подпольных оружейников и изъяли 385 единиц огнестрельного оружия.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление центра.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 96 жителей 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что спецслужбой была прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

В апреле ФСБ России в ходе спецоперации пресекла деятельность 55 подпольных оружейников, причастных к незаконной модернизации оружия и сбыту боеприпасов. В 21 регионе страны были изъяты 222 единицы оружия в 27 подпольных мастерских.