ФСБ изъяла 222 единицы оружия в подпольных мастерских в 21 регионе
- РИА Новости
«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 55 жителей из 21 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — цитирует Центр общественных связей ФСБ ТАСС.
В ходе спецоперации были изъяты 222 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.
В середине марта ФСБ сообщила о задержании в 28 регионах 72 подпольных оружейников.