ФСБ изъяла 222 единицы оружия в подпольных мастерских в 21 регионе

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ФСБ России в ходе спецоперации пресекла деятельность 55 подпольных оружейников, причастных к незаконной модернизации оружия и сбыту боеприпасов. В 21 регионе страны изъяты 222 единицы оружия в 27 подпольных мастерских.
ФСБ изъяла 222 единицы оружия в подпольных мастерских в 21 регионе
  • РИА Новости

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 55 жителей из 21 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — цитирует Центр общественных связей ФСБ ТАСС.

В ходе спецоперации были изъяты 222 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

В середине марта ФСБ сообщила о задержании в 28 регионах 72 подпольных оружейников.

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