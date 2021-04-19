ФСБ изъяла 222 единицы оружия в подпольных мастерских в 21 регионе

ФСБ России в ходе спецоперации пресекла деятельность 55 подпольных оружейников, причастных к незаконной модернизации оружия и сбыту боеприпасов. В 21 регионе страны изъяты 222 единицы оружия в 27 подпольных мастерских.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 55 жителей из 21 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — цитирует Центр общественных связей ФСБ ТАСС.

В ходе спецоперации были изъяты 222 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

В середине марта ФСБ сообщила о задержании в 28 регионах 72 подпольных оружейников.