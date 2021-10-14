Устроившего стрельбу в вузе в Перми арестовали на два месяца
- AP
Об этом информирует РИА Новости.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что состояние здоровья нападавшего уже позволяет проводить с ним следственные действия, ему было предъявлено обвинение.
Бастрыкин добавил, что студент признал вину в полном объёме.
20 сентября студент открыл стрельбу в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, в результате чего погибли шесть человек, ещё 28 получили ранения. При задержании стрелявший оказал сопротивление и был ранен.
Подробнее — в материале RT.