Россия с 9 ноября снимет ограничения на рейсы в курортные города Египта
- AP
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«(Принято решение. — RT) снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полётов из пунктов России, из которых возобновлены международные полёты, в пункты Египта — города Хургада и Шарм-эш-Шейх», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее оперативный штаб принял решение о возобновлении с 9 ноября регулярного авиасообщении между Россией и девятью странами.