Россия с 9 ноября снимет ограничения на рейсы в курортные города Египта

Россия с 9 ноября снимет ограничения на выполнение регулярных и чартерных полётов из российских аэропортов на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«(Принято решение. — RT) снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полётов из пунктов России, из которых возобновлены международные полёты, в пункты Египта — города Хургада и Шарм-эш-Шейх», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее оперативный штаб принял решение о возобновлении с 9 ноября регулярного авиасообщении между Россией и девятью странами.