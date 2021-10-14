Россия с 9 ноября снимет ограничения на рейсы в курортные города Египта

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Россия с 9 ноября снимет ограничения на выполнение регулярных и чартерных полётов из российских аэропортов на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
Россия с 9 ноября снимет ограничения на рейсы в курортные города Египта
  • AP

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с  коронавирусной инфекцией.

«(Принято решение. — RT) снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полётов из пунктов России, из которых возобновлены международные полёты, в пункты Египта — города Хургада и Шарм-эш-Шейх», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее оперативный штаб принял решение о возобновлении с 9 ноября регулярного авиасообщении между Россией и девятью странами. 

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