Путин заявил, что в России ведут работу по улучшению условий для женщин с детьми

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В России ведётся работа по созданию условий работы для женщин с детьми, которые планируют после рождения ребёнка заняться карьерой, заявил в рамках международного Евразийского женского форума президент России Владимир Путин.
Путин заявил, что в России ведут работу по улучшению условий для женщин с детьми
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Глава государства подчеркнул, что в нынешних условиях женщины не должны выбирать между семьёй и собственной профессиональной реализацией.

«Поэтому в России последовательно создаются все условия для того, чтобы женщина после рождения ребёнка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру, состояться, добиться роста в том деле, которое ей по душе», — сказал Путин.

Он напомнил о действующих в стране программах подготовки и повышения квалификации, которыми могут воспользоваться женщины в отпуске по уходу за ребёнком. По словам главы государства, власти также сделали многое для повышения доступности мест в детсадах и яслях.

«Конечно, ещё больше, наверное, нужно сделать для улучшения здесь ситуации. Будем продолжать эту работу, потому что важно решить проблему каждой конкретной семьи», — добавил президент.

RT вёл трансляцию выступления главы государства.

Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 13—15 октября.

В рамках мероприятия участники обсудят миссию женщин в формировании новой повестки мира и доверия, сохранении здоровья, развитии экономики и цифровизации, а также в сохранении планеты и реализации социальных преобразований.

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