Опрос: для приготовления блюд россияне часто используют рецепты из TikTok
- Pixabay
Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Почти 70% пользователей, которые готовят по рецептам, руководствуются советами, взятыми из интернета. Вторым (38%) по популярности источником знаний стали социальные сети — TikTok, Instagram и другие», — рассказали в пресс-службе сервиса.
При этом более трети (34%) опрошенных предпочитают пользоваться рецептами, которые достались им от мамы или бабушки. Ещё 33% респондентов придумывают рецепты сами.
В целом же рецептами периодически или постоянно пользуются большинство россиян — 68%.
Ранее газета «Известия» опубликовала результаты опроса, которые показали, что большинство россиян (64%) регулярно пьют кофе.