Опрос: для приготовления блюд россияне часто используют рецепты из TikTok

В пресс-службе сервиса доставки еды Delivery Club провели опрос и выяснили, что около 70% россиян для приготовления различных блюд пользуются рецептами из интернета.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Почти 70% пользователей, которые готовят по рецептам, руководствуются советами, взятыми из интернета. Вторым (38%) по популярности источником знаний стали социальные сети — TikTok, Instagram и другие», — рассказали в пресс-службе сервиса.

При этом более трети (34%) опрошенных предпочитают пользоваться рецептами, которые достались им от мамы или бабушки. Ещё 33% респондентов придумывают рецепты сами.

В целом же рецептами периодически или постоянно пользуются большинство россиян — 68%.

Ранее газета «Известия» опубликовала результаты опроса, которые показали, что большинство россиян (64%) регулярно пьют кофе.