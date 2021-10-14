Мурашко: 42% россиян старше 60 лет прошли вакцинацию от коронавируса
- AP
«Сегодня провакцинированы старше 60 лет 42% людей. Этого недостаточно. Люди старше 60 лет, вам каждому фактически необходима вакцинация от COVID. Это крайне опасно для вашего здоровья и жизни», — приводит РИА Новости слова главы российского Минздрава.
По словам Мурашко, пандемия захватывает и молодёжь. В связи с этим он напомнил о доступности вакцинации в каждом регионе страны и необходимости соблюдать предписанные меры по недопущению распространения COVID-19.
«Её (вакцины. — RT) достаточное количество. Если мы сейчас не примем общих мер по ограничению, в том числе тех социальных коммуникаций, которые ведут к росту заболеваемости, то мы рискуем продолжить рост», — пояснил министр.
14 октября в России в течение суток выявили 31 299 случаев заболевания коронавирусом, что является максимальным показателем для страны за время пандемии.
Мурашко ранее подчеркнул, что в первую очередь рост заболеваемости COVID связан с поведением населения и вакцинацией.