Академик РАН Покровский напомнил о правилах безопасности в транспорте в пандемию

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Академик РАН эпидемиолог доктор медицинских наук Вадим Покровский заявил, что на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России важно не игнорировать правила безопасности, в частности, во время поездок в общественном транспорте.
Академик РАН Покровский напомнил о правилах безопасности в транспорте в пандемию
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Самую надёжную защиту от заболевания даёт вакцинация. Другое важнейшее правило — соблюдение масочного режима, отметил он в беседе с радио Sputnik.

«Правила перемещения в транспорте такие же, как и во всех других местах: если вы пользуетесь общественным транспортом, обязательно нужно надевать маску. Причём, если вы стоите на остановке наземного транспорта, где много людей, тоже нужно быть в маске. И в метро надевать маску не тогда, когда проходите через турникет, а заранее, за несколько десятков метров до входа, потому что много людей входит в метро. И не снимать маску до того момента, пока на такое же расстояние не отойдёте от выхода из метро», — посоветовал Покровский.

Ранее врач-невролог Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ Наталия Гаврилова в беседе с URA.RU рассказала, что постковидный синдром у переболевших может длиться до девяти месяцев.

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