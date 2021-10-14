Уровень прожиточного минимума повысили в Москве до 18 714 рублей
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«Правительство Москвы постановляет установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в расчёте на душу населения — 18 714 рублей, для трудоспособного населения — 21 371 рубль», — говорится в документе.
Для пенсионеров этот показатель установили на уровне 14 009 рублей, для детей — 16 174 рублей.
Прожиточный минимум на душу населения в Москве в 2021 году составляет 18 029 рублей.