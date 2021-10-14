Уровень прожиточного минимума повысили в Москве до 18 714 рублей

Уровень прожиточного минимума составит в Москве с 1 января 2022 года 18 714 рублей. Об этом следует из постановления столичного правительства.

«Правительство Москвы постановляет установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в расчёте на душу населения — 18 714 рублей, для трудоспособного населения — 21 371 рубль», — говорится в документе.

Для пенсионеров этот показатель установили на уровне 14 009 рублей, для детей — 16 174 рублей.

Прожиточный минимум на душу населения в Москве в 2021 году составляет 18 029 рублей.