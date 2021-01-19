В Москве установили величину прожиточного минимума на 2021 год

Прожиточный минимум на душу населения в Москве в 2021 году составит 18 029 рублей. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2021 год в расчёте на душу населения — 18 029 рублей», — говорится в документе.

Для трудоспособного населения величина составит 20 589 рублей, для пенсионеров — 13 496 рублей, для детей — 15 582 рубля.

Ранее правительство установило прожиточный минимум по стране на уровне 11 653 рублей.

С текущего года показатель устанавливается сразу на год, а не на квартал и зависит от медианного среднедушевого дохода.