В Москве установили величину прожиточного минимума на 2021 год
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«Установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2021 год в расчёте на душу населения — 18 029 рублей», — говорится в документе.
Для трудоспособного населения величина составит 20 589 рублей, для пенсионеров — 13 496 рублей, для детей — 15 582 рубля.
Ранее правительство установило прожиточный минимум по стране на уровне 11 653 рублей.
С текущего года показатель устанавливается сразу на год, а не на квартал и зависит от медианного среднедушевого дохода.