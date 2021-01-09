Кабмин установил величину прожиточного минимума на 2021 год

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Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление об установлении прожиточного минимума в 2021 году на уровне 11 653 рублей.
Кабмин установил величину прожиточного минимума на 2021 год
  • РИА Новости

Прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.

С текущего года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как было прежде.

При этом если ранее величина прожиточного минимума определялась на основе расчёта стоимости продуктов из потребительской корзины, то теперь она зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о новой методике расчёта минимального размера оплаты труда, исходя из медианной зарплаты.

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